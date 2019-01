Ucciso in corso d'Italia da pirata della strada: rintracciata l'investitrice di Nereo Murari

Ha un volto ed un nome il pirata della strada che ha investito ed ucciso Nereo Gino Murari. La Polizia Locale, gruppo Parioli, ha rintracciato l’investitrice che il 7 gennaio, in Corso d’Italia, ha causato l'incidente stradale con esito mortale in cui è rimasto coinvolto un senza fissa dimora, di 73 anni, di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. È una donna italiana di 56 anni.

A seguito del sinistro con fuga ed omissione di soccorso sono iniziate, da parte degli agenti, delle complesse indagini di Polizia Giudiziaria. Partendo dall’analisi approfondita di un filmato acquisito nelle ore immediatamente successive all’evento e attraverso un’attività meticolosa di ricerca, è stato possibile ricostruire l’intero percorso effettuato dall’investitrice.

Si è potuto individuare, così, il modello dell’auto responsabile dell’omicidio stradale, che è risultata essere una Smart di colore scuro e la località in cui l’autovettura ha arrestato la sua corsa, ossia in via Toscana, dove si è focalizzata l’attività d’indagine.

Ieri, nelle primissime ore del mattino, si è proceduto al fermo di una donna di 56 anni, di nazionalità italiana, in possesso di una Smart di colore nero, nei confronti della quale sussistevano dei fondati indizi di colpevolezza.

La donna è stata accompagnata al Gruppo Parioli e a seguito dell’interrogatorio condotto dal Sostituto Procuratore Dottorr G.B. Bertolini, che ha diretto le indagini fin dall’inizio, venivano contestati alla signora R.D.L. gli artt. 589 bis/ter c,p, e 189 C.d.S relativi al reato di omicidio stradale, con fuga ed omissione di soccorso.

Nereo Murari venne investito alle 5:00 del mattino dello scorso 5 gennaio mentre attraversava corso d'Italia, lontano dalle strisce pedonali. Morto sul colpo, l'auto investitrice si diede alla fuga senza prestare i primi soccorsi. Accanto al corpo privo di vita del 73enne rimase a vegliare sino all'arrivo dei primo soccorritori il suo cane Lilla, poi adottato da un cittadino (qui la notizia) dopo una gara di solidarietà fra le tante persone che conoscevano il "clochard che leggeva".

Un uomo molto conosciuto e ben voluto "Verona", come lo chiamava qualcuno per via delle sue origini venete. Un uomo gentile, senza fissa dimora per scelta, come raccontava alle tante persone che si intrattenevano con lui per parlare o portargli qualcosa da mangiare. A distanza di due settimane dalla morte di Nereo, la svolta nelle indagini, con l'identificazione del pirata della strada che lo ha travolto ed ucciso poi dandosi alla fuga.