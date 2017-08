Magliana, pedone travolto nella notte: è grave. Caccia al pirata della strada

Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo l'uomo investito nella notte su via della Magliana. L'investimento alle 3.15, all'altezza del civico 70. Pochi gli elementi a disposizione di chi indaga. La vittima, non ancora identificata ma dell'apparente età di 40 anni, è stato ritrovato riverso a terra da un automobilista. Immediata la segnalazione al 112 e l'attivazione dei soccorsi. Trasportato in codice rosso al San Camillo, si trova attualmente in prognosi riservata.

L'investitore si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i vigili dell'VIII gruppo Tintoretto che dopo aver effettuato i rilievi, sono a caccia di elementi che possano essere utili per risalire alla dinamica dei fatti. Elementi potrebbero arrivare dalle telecamere che gli agenti stanno individuando e vagliando.