Chiude il Piper Club, la storica discoteca all'asta per 1.676.000 euro

I tempi d'oro sono passati, ma la notizia è di quelle che segnano la fine di un'epoca: il 'Piper' chiude i battenti. Inaugurato il 17 febbraio del 1965, fondato da Gancarlo Bornigia e Alberigo Crocetta, il Piper Club è diventato quasi subito un vero e proprio tempio della musica beat a Roma e in Italia, un'icona resa celebre dagli artisti che hanno solcato il suo palco. Oggi il locale di via del Tagliamento, a due passi dal quartiere Coppedé, è all'asta per un prezzo base di 1.676.000 euro, ad uso "ristorante, bar, ballo ed arte varia. Composto da piano stradale e cinque piani interrati". L'appuntamento per l'asta è fissato per il 16 novembre, alle ore 15.

Molte leggende della musica mondiale sono passate dal suo palco: basti pensare a dei giovanissimi Pink Floyd, Jimi Hendrix o agli Who. Il Piper è stato anche culla e fucina per tutta la generazione del beat italiano ed internazionale. Equipe 84 e The Rokes, I Giganti e i The Privimitives. E ancora i Dik Dik, Rita Pavone, Caterina Caselli e soprattutto Patty Pravo che al nome del locale cult legò proprio un pezzo di carriera tanto da venir soprannominata "la ragazza del Piper". Assidui frequentatori erano anche Mia Martini, Loredana Bertè e Renato Zero. Alla storia del Piper è passato anche l'evento organizzato dall'artista Mario Schifano, dal titolo 'Grande angolo, sogni e stelle il 28 dicembre del 1967.

La notizia è stata commentata e rilanciata dal cantante romano Piotta. "Quando ho visto l'annuncio non ci potevo credere" ha scritto su Facebook. "Ma davvero il mitico #Piper è all'asta? E se ci mettessimo insieme tra amici, un bel po' di amici :), e scollettassimo un po'?". Le proposte non sono mancate. C'è chi ha avanzato "un'azionariato stile Barcellona", chi si propone per una quota e chi si propone di andarci a lavorare o a suonare. Tutti al grido d'hashtag: "#SalviamoilPiper".