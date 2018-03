Roma dalla neve alla sabbia: piove terra sulla Capitale

Dalla neve alla sabbia nel giro di poche ore. Un cielo dal colore rossastro che in pochi minuti, con una pioggerellina impercettibile, ha "colorato" strade, auto, giubotti e cappotti. Pomeriggio all'insegna della terra per la Capitale. Tra le 17 e le 19 di ieri in molti punti della città una leggera pioggia ha fatto capolino, non creando particolari disagi alla viabilità.

La sorpresa a pioggia finita: auto diventate marroni, strade color sabbia e cappotti post rally. A preannunciare la pioggia nuvole color terra di Siena per alcuni, color giallo ocra per altri, che per tutto il pomeriggio hanno colorato il cielo romano in modo inedito. Una pioggia di sabbia dovuto al repentino cambio di temperature, con correnti sahariane in arrivo sulla città.

Dalla temperatura sotto zero di lunedì, infatti, si passerà ai 17 gradi previsti domenica. Secondo le previsioni, nel corso di sabato 3 marzo ritroveremo ancora tempo umido e piovoso in particolare tra mattino e serata. La giornata di domenica inizierà prevalentemente soleggiata con piogge dalla sera sul Lazio. Un tempo, che, in questi giorni sta regalando spettacolo per la gioia di chi ama fotografare il cielo.