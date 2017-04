Rignano Flaminio, incidente al crossdromo: 18enne portato via in elicottero

Grave incidente oggi nel pomeriggio sulle piste in terra battuta del crossdromo di Rignano Flaminio. Nel corso di un allenamento un pilota amatoriale di 18 anni, all’uscita di un dosso in curva ha perso il controllo della moto ed è volato fuori pista.

Nella caduta ha riportato un serio trauma cranico tale da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto l'equipe medica che ha portato le prime cure al giovane pilota mettendolo in sicurezza. Poi è stato issato a bordo dell’elicottero regionale che ha condotto il giovane al Dipartimento d’emergenza dell’Ospedale Gemelli dove è stato ricoverato in codice rosso. Il giovane secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.