Pigneto, prima lo scippo al ristorante poi l'aggressione al proprietario: in manette coppia di fidanzati

Una coppia di fidanzati - lui cittadino romeno di 24 anni, lei una 20enne romana - è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con l’accusa di rapina in concorso.

I due, in un ristorante di via del Pigneto, hanno approfittato di un momento di distrazione di una cliente per rubarle la borsa. Subito dopo, la fuga a piedi.

Il proprietario dell’esercizio ha visto tutta la scena da lontano e si è messo all’inseguimento dei ladri. Una volta raggiunti, il ristoratore è stato aggredito dalla coppia con calci e pugni, ma nel frattempo una gazzella dei Carabinieri, intervenuta grazie ad una segnalazione fatta al 112, ha bloccato i rapinatori e li ha arrestati.

La coppia è stata accompagnata in caserma, dove sarà trattenuta fino alla celebrazione del rito direttissimo.