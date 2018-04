Fermato "corriere della droga": in auto nascondeva 29 chili di hashish

Nelle ultime 24 ore i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito controlli nelle vie comprese tra Pigneto e Malatesta. La capillare attività ha portato all’arresto di 5 persone e al sequestro di circa 29 kg di hashish e di una pistola.

In auto 285 tavolette di hashish

Durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Pisterzo i Carabinieri hanno fermato, a bordo di un autoveicolo, un 40enne originario di Subiaco ma residente a Roma che è parso molto agitato. L’accurata ispezione del mezzo ha permesso di rinvenire, occultati nel bagagliaio, 285 tavolette di hashish del peso complessivo di circa 29 kg.

Il “corriere della droga” è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.

Sequestrata pistola a 64enne

In via San Vito Romano, i Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno arrestato, con l’accusa di detenzione abusiva di armi, un 64enne, originario della provincia de L’Aquila e domiciliato a Roma, con precedenti, perché trovato in possesso di una pistola a tamburo calibro 38, marca “Franchi”, priva di munizionamento, intestata ad un’altra persona.

I Carabinieri lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre sulla pistola sequestrata saranno eseguiti accertamenti al fine di accertare la sua esatta provenienza e il suo eventuale utilizzo in azioni criminali.

Arrestati tre pusher

In manette sono finiti anche tre pusher, due cittadini libici, di 30 e 28 anni, e un 37enne del Marocco, tutti senza fissa dimora e con precedenti. I connazionali sono stati bloccati dopo aver ceduto dosi di marijuana ad un giovane, identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma; mentre il 37enne è stato trovato in possesso di dosi di hashish.