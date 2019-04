Pigneto: vende marijuana nel negozio di canapa legale, chiuso il locale per 30 giorni

Vendeva marijuana nel suo negozio di canapa light. Dopo i controlli del caso, è stata data esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza di commercio per 30 giorni emesso dal Questore Esposito con conseguente chiusura di un negozio in zona Pigneto. Il provvedimento nasce da un’azione di monitoraggio avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

L'attenzione degli uomini della Questura ha portato a scoprire l'illecita attività condotta dal titolare del negozio in zona Pigneto che, sotto copertura, aveva in realtà messo in piedi una vera e propria attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Già lo scorso gennaio, controlli della Polizia di Stato avevano consentito di scoprire attività di vero e proprio spaccio di stupefacenti effettuate in simili esercizi pubblici.