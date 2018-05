Arriva a Roma per delle visite mediche ma scompare: attivate le ricerche di Pietro Aloise

E’ arrivato a Roma domenica pomeriggio, ha lasciato i bagagli in albergo e ha raggiunto il quartiere Prati. Pietro Aloise, un uomo di 69 anni originario di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, si trovava nella Capitale insieme a sua moglie Nunzia perché l’indomani sarebbe dovuto sottoporsi ad alcune visite mediche tra gli ospedali Idi e San Carlo. Ma dalle ore 19.30 di domenica, di Pietro Aloise non si hanno più notizie.

Il momento della scomparsa raccontato dalla moglie Nunzia

“Abbiamo raggiunto mia sorella e sua figlia alla fermata metro Ottaviano e poi abbiamo iniziato a passeggiare lungo via Cola di Rienzo, c’erano i negozi aperti, c’era tanta gente e in un attimo, all'altezza del negozio Castroni, non lo abbiamo più visto”. Ha la voce agitata Nunzia che da tre giorni cerca suo marito Pietro con il quale è sposata da 33 anni ma trova la forza di raccontarci come sono si sono svolti i fatti domenica pomeriggio. “Quando non l’ho più visto ho iniziato immediatamente a telefonare al suo cellulare ma è risultato subito spento, avrà smarrito la strada principale e sarà andato in qualche traversa probabilmente” ha supposto Nunzia. Eppure Pietro conosce bene Roma: “Ha lavorato alla Farnesina per molti anni, dal 1978 al 2008 - spiega la moglie ma da qualche anno è affetto da Alzheimer e ha il diabete – Sono disperata, non ha con se i farmaci”.

La denuncia ai carabinieri

I carabinieri sono stati allertati immediatamente: “La denuncia sarebbe dovuta partire dopo 48 ore ma siccome mio marito è affetto da queste patologie le ricerche delle forze dell’ordine sono scattate già nella mattina di lunedì” aggiunge Nunzia che ha demandato ai suoi familiari qualsiasi iniziativa per ritrovarlo perché lei non ha la forza per farlo: “In queste ore stanno affiggendo la sua foto tra le strade del quartiere, preghiamo chiunque abbia notizie di farci sapere”.

Al momento della scomparsa Pietro Aloise non aveva documenti con se, indossava pantaloni di cotone blu, camicia azzurra, maglione rosso, giacca blu e scarpe ortopediche nere. Anche il Comune di Morano Calabro si è mobilitato per le ricerche, perché tra le ipotesi disperate dei familiari in queste ore c’è anche la possibilità che l’uomo abbia preso un autobus e sia tornato a Morano. Chiunque avesse notizie di Pietro Aloise, può contattare il numero per le emergenze 112 o telefonare al numero 3490622572