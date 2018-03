Pietralata: banda del pit stop in azione

Stavano tentando di cannibalizzare un'auto. Questa volta, però, a fermarli i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina che hanno arrestato due nomadi di 17 e 18 anni, entrambi domiciliati nell'insediamento di via Tenuta Piccirillo, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I due improvvisati 'gommisti' sono entrati in azione nella notte, in via Casal Fainelli, attirati dai cerchi di una Alfa Romeo parcheggiata lungo la strada, usando una tecnica ben collaudata. Come in un pit stop il 18enne sollevava la vettura aiutandosi con un cric, che poi abbandonava sul posto, mentre il complice, nel giro di pochi minuti, riusciva a smontare le ruote, rigorosamente in lega leggera e quindi facilmente rivendibili sul mercato nero.

Sfortunatamente per loro, questa notte, la scena è stata notata da un cittadino che ha chiamato al 112. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina che li hanno bloccati e arrestati.

Il maggiorenne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre per il 17enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli