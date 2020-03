Coronavirus: picnic al parco nonostante il divieto di uscire di casa, denunciati

Un picnic al parco in barba alle prescrizioni imposte dal Governo per le misure urgenti per l’emergenza Coronavirus. A violare la quarantena cinque cittadini stranieri, di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, sorpresi a fare una scampagnata nel parco di Colle Prenestino, nel VI Municipio delle Torri.

La comitiva è stata scovata dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca nel pomeriggio di sabato 14 marzo. Arrivati nel parco di via Acciaroli i militari dell’Arma hanno trovato i cinque nell’area verde e bere e mangiare.

Per tutti e cinque è scattata la denuncia per aver violato la quarantena per il contenimento delle diffusione del Covid19.

Viola la quarantena e attraversa i binari della metro

Un altro cittadino straniero di 36 anni è stato denunciato a Torre Angela dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca per aver violato le misure di contenimento e per interruzione di pubblico servizio perché trovato che per prendere una scorciatoia aveva saltato la recinzione metallica e camminava sui binari della metro c.

