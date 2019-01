Picchiato e rapinato dal branco per un telefono cellulare e pochi spiccioli

Lo hanno rapinato e malmenato in cinque per impossessarsi del suo telefono cellulare e pochi spiccioli. E’ accaduto martedì pomeriggio in via Gioberti angolo via Giolitti, nel quartiere Esquilino. Vittima un cittadino romeno di 41 anni.

Sono 5 gli stranieri, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, Esquilino e Castro Pretorio che, notata la scena sono immediatamente intervenuti bloccando i malviventi. Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto, queste le nazionalità dei membri del branco, di età compresa tra i 19 ed i 38 anni, insieme a loro anche un minorenne.

Arrestati, i cinque dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso mentre due di loro che hanno nel tentativo di fuggire hanno aggredito i poliziotti, anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.