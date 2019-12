Fanno irruzione a casa di un uomo, lo picchiano e lo minacciano con un'arma ad aria compressa

Sono entrati a casa di un uomo e lo hanno picchiato e minacciato. Tre giovani rumeni residenti a Palombara Sabina sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Mentana per i reati di "lesioni personali, minaccia e violazione di domicilio".

I tre, di età compresa tra i 18 e i 37 anni, insieme ad un altro rumeno minorenne, denunciato in stato di libertà, si sono introdotti nell'abitazione di un loro connazionale 37enne a Fonte Nuova aggredendolo sotto minaccia di un’arma, poi rivelatasi essere ad aria compressa.

L’aggressione ha causato alla vittima un trauma cranico non commotivo e ferite guaribili in 10 giorni. Gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.