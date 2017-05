Picchia sorella e l'anziana madre: voleva soldi per la droga

Minacce e violenze nei confronti della sorella e della madre 90enne. Il tutto per avere i soldi per comprare la droga. Un incubo familiare finito con le manette ai polsi per un romano di 55 anni. Ieri pomeriggio l'ultima lite, in zona Casilino.

Allertati, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno trovato le due donne ancora spaventate. Secondo il loro racconto il 55enne per l'ennesima volta aveva iniziato a chiedere denaro. Al loro rifiuto, aveva iniziato a lanciare mobili a terra. Poi si era avventato contro la madre spingendola sul divano e aveva colpito al volto la sorella con una testata allontanandosi da casa.

Visto lo stato di agitazione dell'anziana, i poliziotti hanno richiesto l’intervento sul posto del 118 che ha provveduto ad accompagnarla in ospedale dove è giunta in codice giallo. Fuori l'appartamento, l'aggressore è stato individuato e arrestato per estorsione aggravata e lesioni personali.

Gli accertamenti successivi effettuati dagli agenti hanno fatto emergere che episodi analoghi si erano già verificati e che a carico dell’aggressore risultava anche un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare risalente al 2007.