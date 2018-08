Tor Sapienza: picchia e rapina una transessuale

Picchiata e rapinata. Vittima una transessuale presa di mira da un 27enne in via Renato Birolli, nella zona di Tor Sapienza. E' accaduto poco dopo le 22:00 di martedì 6 agosto. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Prenestino che hanno poi arrestato il malvivente, un cittadino nigeriano, per rapina aggravata. Dopo aver aggredito la meretrice l'ha rapinata di denaro contanti ed effetti personali.

Dosi di cocaina in via Valli

Poco dopo (intorno all'1:00 sempre di questa notte) ancora gli agenti della caserma di via Guido Reni, in via Giannetto Valli, hanno arrestato un romano di 38 anni con vari precedenti di polizia. L'uomo, fermato durante un controllo, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina pronte per essere vendute. L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti