Picchia il padre con un bastone, voleva i soldi per la droga

Pretendeva i soldi per comprare la sostanza stupefacente. Così tanto che non si è fatto scrupoli prendendo un bastone con il quale ha poi picchiato il padre. E' accaduto a Campagnano di Roma dove i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 22enne originario dello Sri Lanka per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ieri sera, rientrato in casa, il giovane ha iniziato a pretendere denaro dal padre al fine di acquistare dosi di droga ma, a seguito dell’ennesimo rifiuto del genitore, lo ha aggredito con un bastone.

Picchia il padre con il bastone

La vittima ha allertato i Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato il figlio violento e soccorso la vittima, poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove è stato medicato per un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa alla testa, guaribili in 7 giorni.

Furti in casa dei genitori

Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che analoghi episodi violenti andavano avanti da almeno tre settimane, durante le quali, il 22enne era arrivato al punto di rubare e rivendere smartphone e tablet dei genitori, per ottenere denaro. L’arrestato è stato portato in carcere a Rebibbia.