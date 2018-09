Valle Aurelia: picchia la moglie in strada e aggredisce i poliziotti

Stava picchiando la moglie in strada. E' quanto hanno visto alle 6 del mattino di domenica gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona Valle Aurelia. I poliziotti erano intervenuti per una segnalazione di "lite animata" in via Enrico Besta.

Arrivati sul posto, hanno però trovato un uomo che stava picchiando la moglie e che, alla loro vista ha iniziato ad aggredirli. Bloccato, è stato identificato per un 31enne italiano con vari precedenti di polizia. Arrestato, è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna invece è stata ricoverata in codice giallo.