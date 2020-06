"Sei troppo vecchia", poi picchia la moglie con in braccio il figlioletto di un anno

"Sei troppo vecchia, non voglio più mantenerti". Ad essere umiliata e poi aggredita la moglie, di cinque anni più giovane, di un 42enne, scaraventata in terra e colpita a calci nonostante avesse fra le braccia il figlio di nemmeno un anno. A cercare di placare le ire dell'uomo la figlia di 16 anni, anche lei travolta dalle violenze dell'orco e costretta come la mamma alle cure dell'ospedale.

L'ennesimo caso di violenza domestica sulle donne si è consumato in zona Vigne - Alessandrino, a due passi dal Parco Sangalli a Torpignattara. A chiamare il 112 poco dopo le 22:00 di sabato sera la figlia 16enne, dopo essere stata picchiata assieme alla madre, ed al fratellino piccolo.

Sul posto sono quindi intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati Torpignattara e San Lorenzo che hanno trovato le due donne in lacrime. In casa anche l'uomo violento, un cittadino del Bangladesh così come la moglie, poi arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia.

Affidati alle cure delle ambulanze del 118 madre, figlia e fratellino sono stati trasportati al Policlinico Umberto I con rispettivamente 15 e 10 giorni di prognosi. Illeso il piccolo, difeso dalla madre con il proprio corpo dalle violenze del padre.

Ascoltata le due donne, queste hanno riferito che le violenze dell'uomo contro la 38enne andavano avanti da circa due anni, con la donna che non lo aveva denunciato per paura. Fra i casi indicati anche una precedente aggressione avvenuta nel novembre del 2018, quando la donna, in stato di gravidanza, venne medicata all'ospedale Vannini riferendo però di essere stata vittima di un incidente domestico.