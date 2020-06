Picchia figlia e moglie che si rifugiano in casa del vicino

E' stata ricoverata in ospedale con 25 giorni di prognosi dopo essere stata picchiata dal marito assieme alla figlia. Le violenze da parte di un uomo di 49 anni, che si è scagliato brutalmente contro le donne quando le due non gli hanno dato i soldi che voleva per acquistare la droga.

Le vittime hanno trovato rifugio da un vicino e, da casa di questo, hanno chiamato le forze dell'ordine.

Immediatamente sono giunte una pattuglia del Reparto Volanti ed una del commissariato Prenestino che, ascoltate le donne, hanno arrestato il 49enne romano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La moglie è stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino dove è stata dimessa con 25 giorni di prognosi.