Picchia moglie e figlia, poi gli lancia contro i mobili dalla finestra

Botte e minacce alla moglie ed alla figlia culminate nell'ultima aggressione con un lancio di oggetti dalla finestra contro le due vittime in fuga. Siamo ad Artena dove un 44enne del posto, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

E' quanto accaduto alle porte di Roma a seguito della richiesta di aiuto della moglie dell’arrestato, coinvolta nell’ennesima aggressione subita per futili motivi.

Immediato l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che hanno soccorso la moglie e la figlia 19enne dall’ira furibonda del 44enne che stava gettando contro di loro dalla finestra vari oggetti della casa.

I Carabinieri, salvaguardate le vittime, con l’intento di riportare la calma, sono entrati nell’abitazione ed hanno bloccato il 44enne dopo che si era opposto con una strenua resistenza.

I Carabinieri non solo hanno ricostruito l’accaduto ma hanno delineato come il 44enne, aveva posto in essere nei confronti della moglie convivente atteggiamenti provocatori fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali, al punto che la vittima non ha potuto fare altro che cambiare le proprie abitudini di vita da circa cinque anni.

Certificata l’escalation di violenze commesse dall’uomo, i Carabinieri lo hanno arrestato e trattenuto in caserma. All’esito del giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria, il 44enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai familiari.