Villalba di Guidonia: picchia moglie in strada, fermato con lo spray al peperoncino

Una lite in famiglia sedata prima che finisse in tragedia. E' successo ieri sera quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli, sono intervenuti a Villalba di Guidonia, a seguito di una segnalazione di violenza domestica.

31 anni lei e 34 lui, quando sono arrivati i poliziotti, li hanno trovati in strada, con lui che continuava a picchiarla. Malgrado ciò, l'aggressore non si è arreso e, con il figlio tra le braccia, ha iniziato a minacciare e ad aggredire i poliziotti, rifugiandosi in casa.

Solo l'utilizzo dello spray al peperoncino ha permesso agli agenti di bloccare l'uomo. Romeno, con precedenti di polizia, il 34enne è stato così accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato.

Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Giudicate guaribili in 10 e 7 giorni, le lesioni che lo straniero ha procurato alla moglie e ai poliziotti.