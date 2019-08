Pretende denaro dalla compagna, poi la minaccia col cacciavite, la picchia e la morde

Botte, minacce e persino morsi. Siamo a Montagnola dove i carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 40enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di maltrattamenti contro familiari, estorsione e lesioni personali.

I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, in piazzale Caduti della Montagnola, dove l’uomo risiede con la convivente, 41enne romana, e dove, poco prima, era scoppiata una violenta lite per una sua richiesta di denaro non accolta dalla donna. Al rifiuto della compagna, l’uomo l’ha minacciata con un cacciavite e aggredita con calci e pugni, fino a morderla al collo.

Bloccato l’aggressore, i Carabinieri hanno soccorso la vittima, poi visitata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio per un trauma cranico e contusioni, guaribili in 10 giorni.

Il cacciavite è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli.