Con debiti di droga esige soldi dalla madre, al rifiuto la picchia e le rompe due costole

Aveva da saldare dei debiti di droga "con alcuni albanesi". Per questo ha fatto irruzione nella casa dove vivono la madre e la nonna ed ha preteso il denaro per pagare i suoi "buffi". Al no della mamma ha cominciato a picchiarla violentemente ed ha smesso solamente quando ha sentito le sirene delle auto degli agenti del Reparto Volanti e dell'ambulanza accorse a seguito della segnalazione al 112 da parte di alcuni vicini, allarmati dalle urla di una donna.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di martedì 8 ottobre a Torre Angela. Vittime una donna di 58 anni, madre del suo carnefice, e la nonna, che non ha riportato ferite. All'arrivo di due volanti della caserma di via Guido Reni la 58enne ha mostrato ai poliziotti i segni delle violenze del figlio: ecchimosi sulla fronte, sulle braccia, oltre ad un forte dolore al torace e ad un morso sulla fronte.

Nonostante il divieto di avvicinamento, di cui il 37enne era già gravato, si è presentato ugualmente a casa della madre chiedendole dei soldi, a suo dire necessari per sanare alcuni debiti di droga, cocaina per la precisione. E’ stato il rifiuto della donna a far scattare la violenta aggressione, con calci e pugni.

All’arrivo dei poliziotti il 37enne è stato arrestato per estorsione, inosservanza al provvedimento che disponeva il divieto di avvicinamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso degli accertamenti realizzati presso il commissariato Casilino, infatti, l’uomo ha aggredito e minacciato anche i poliziotti.

La mamma, per le ferite riportate, tra cui la frattura di due costole, è stata refertata in ospedale con 21 giorni di prognosi al Policlinico Tor Vergata.