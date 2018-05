Picchia la madre e distrugge la porta della stanza dove si era nascosta, voleva i soldi per la droga

L'ha prima picchiata per poi distruggere la porta della camera dove si era rifugiata per sfuggire alle violenze. E' accaduto nella zona di Formello, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un romano, 30enne, operaio, già noto alle forze dell’Ordine, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della madre.

Madre agitata in giardino

I militari, a seguito della segnalazione da parte della vittima, al pronto intervento 112, hanno raggiunto l’abitazione in breve tempo e hanno trovato la donna che li attendeva in giardino, in evidente stato di agitazione. La donna ha raccontato che poco prima era stata aggredita e minacciata dal figlio perché non gli aveva dato i soldi che gli aveva chiesto.

Distrutta la porta della camera

Assieme alla donna i militari sono entrati nella casa ed hanno trovato la porta della camera da letto, dove la donna si era rinchiusa per sfuggire alle violenze del figlio, completamente scardinata, con pezzi di serratura sparsi per tutta l’abitazione mentre, il figlio si trovava li vicino in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato ammanettato e condotto in caserma, dove si è recata anche la madre per formalizzare la denuncia.

Denaro per la droga

La donna ha raccontato ai militari che le richieste di denaro da parte del figlio erano continue e andavano avanti da molto tempo. Le richieste che se non venivano esaudite, per le evidenti difficoltà economiche della donna, si trasformavano in percosse, come quelle subite la sera, quando il figlio le aveva nuovamente chiesto denaro. L’uomo è andato su tutte le furie e la donna è stata costretta a rifugiarsi nella propria camera da letto. Vista la gravità della situazione, i Carabinieri hanno arrestato e condotto il 30enne presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.