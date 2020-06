Picchia la moglie in strada: voleva denunciarlo per i continui maltrattamenti subiti

Ha picchiato la moglie in strada che, ormai stanca, voleve denunciato ai carabinieri. E' successo domenica, ad Ostia, in via dei Fabbri Navali. A finire in manette un 30enne del posto.

I carabinieri della vicina stazione hanno sentito le urla della vittima in strada e si sono precipitati in strada per bloccare prontamente l'esagitato e soccorrere la donna.

I militari, dopo aver raccolto la denuncia da cui è emerso un susseguirsi nel tempo di minacce, offese, sberle, vessazioni fatte alla donna da parte del marito ed alla luce dell’evidente comportamento violento dall’uomo, hanno proceduto al suo arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro caso dunque di "codice rosso", la legge che tutela dallo scorso anno le vittime di violenza domestica. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l'udienza di convalida.