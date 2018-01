Picchia la madre per anni: voleva i soldi per comprare la droga

Picchiava la madre per obbligarla a dargli i soldi che gli servivano per pagarsi le dosi di droga. I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno posto fine alle angherie messe in atto da un romano di 28 anni nei confronti di una donna di 55 anni, costretta a subire le violenze da parte del figlio.

Sulla scorta degli accertamenti svolti dai Carabinieri e inviati in Procura è emerso che i maltrattamenti andavano avanti dal 2016 ad oggi. E' stato così che il Gip del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di "custodia cautelare in carcere" che è stata notificata al 28enne.

Il ragazzo, che ha precedenti specifici per analoghi reati commessi tra il 2008 e il 2014, è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.