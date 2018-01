Aggredisce la madre e la trascina al bancomat: gli servivano i soldi per la droga

Ha aggredito la madre perché aveva bisogno dei soldi della droga. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Subiaco hanno arrestato un 42enne del posto con l'accusa di estorsione. L'uomo era già stato arrestato in passato per lo stesso reato e, tornato a casa dopo aver scontato la sua pena in carcere, sembrava essere cambiato.

In realtà, la sua dipendenza dagli stupefacenti, in breve tempo, è tornata prepotentemente a farsi sentire e l’irrefrenabile bisogno di acquistare la dose quotidiana gli ha fatto perdere nuovamente il lume della ragione, inducendolo a chiedere con sempre più insistenza i soldi necessari alla madre, ormai ultrasettantenne.

L'ultimo episodio di una lunga serie si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 42enne è stato bloccato dai Carabinieri nei pressi di uno sportello bancomat, dove aveva costretto la madre a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela. L'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.