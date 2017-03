Fiumicino, torna a casa ubriaco e con una mazza di ferro picchia gli anziani genitori

Attimi di paura nella notte a Fiumicino dove un romano 50enne, già noto alle forze dell'ordine, è tornato a casa ubriaco e armato di un bastone di ferro ha aggredito brutalmente gli anziani genitori. A fermare la furtia del violento i Carabinieri della Stazione di Fiumicino che lo hanno arrestato con l'accusa di "lesioni personali aggravate, minacce e maltrattamenti in famiglia".

UBRIACO A CASA - Il 50enne, completamente ubriaco, verso le 3 del mattino si è presentato sotto casa dei genitori. Dopo aver più volte suonato il campanello di casa senza avere risposta, ha iniziato a prendere a calci e pugni il portone e a minacciarli di morte, chiedendo insistentemente di aprire per farlo entrare. Non riuscendo nell'intento si è armato di un bastone di ferro, trovato nel giardino, e con quello ha iniziato a colpire con forza la porta d'ingresso.

COLPITI AL VOLTO - Gli anziani coniugi, di 71 e 69 anni, terrorizzati dall’aggressività del figlio, hanno chiesto aiuto ad una vicina di casa, che ha subito chiamato il pronto intervento 112. Nel frattempo l'aggressore non riuscendo a sfondare la porta principale si è spostato sul retro dell'abitazione e con la stessa mazza di ferro ha sfondato una finestra.

I due anziani hanno tentano di far ragionare il figlio cercando di bloccarlo per evitare che potesse entrare in casa dalla finestra, ma sono stati entrambi colpiti al volto e alle braccia sempre con il bastone. Solo qualche istante prima che l'uomo riuscisse a scavalcare la finestra per introdursi nell'abitazione, sono arrivati i Carabinieri che lo hanno preso alle spalle, disarmato e ammanettato.

PORTIATI AL GRSSI - I genitori sono stati soccorsi e accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia dove sono stati medicati e dimessi con 7 e 10 giorni di prognosi. L'uomo è stato invece condotto presso il carcere di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.