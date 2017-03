Va a fare la spesa col cugino, fidanzato geloso picchia lei e il figlio piccolo

Ubriaco, geloso e violento: questo il mix micidiale che ha portato un cittadino romeno di 27 anni a picchiare la fidanzata ed uno dei suoi figli piccoli, anche con l'utilizzo di una cintura per i pantaloni. Le violenze in zona Fonte Laurentina, dove il giovane straniero ha aggredito la giovane compagna, colpevole di essere andata a fare la spesa con il cugino. Raggiunta dall'uomo, con intenti poco cordiali, la donna si è quindi barricata in un camper assieme ai figli di 4 e 5 anni.

PICCHIATI CON LA CINTA - Agli agenti del reparto volanti e del commissariato Colombo, che l’hanno salvata, la vittima ha raccontato degli anni di violenze e di un episodio in cui il 27enne , ubriaco, come spesso accadeva, ha picchiato con una cintura anche il figlio più piccolo. Arrestato il 27enne è stato tradotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.