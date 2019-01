Acilia: dopo una lite picchia la fidanzata, l'allarme dato dai vicini

L'ennesima aggressione dopo una lite. È successo ad Acilia dove un 32enne ha picchiato la fidanzata ucraina di 23 anni. A dare l’allarme i vicini di casa che, sentite le grida hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze.



I Carabinieri di Acilia arrivati sul posto hanno bloccato il 32enne. L'uomo, inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. I Carabinieri, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari in favore della malcapitata, che ha rifiutato le cure mediche, hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di "maltrattamenti in famiglia".



I militari dopo aver proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e associato l'individuo presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, lo hanno segnalato anche alla competente Autorità Prefettizia.