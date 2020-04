Acilia: picchia l’ex moglie per l’affidamento del figlio minore

Ha picchiato l’ex moglie e l’ha mandata all’ospedale. E’ accaduto ad Acilia. A finire in manette per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, è stato un romano di 31 anni, con vari precedenti di Polizia, che, completamente ubriaco, ha opposto resistenza agli agenti della Polizia di Stato intervenuti in ausilio al personale del 118.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, intorno alle 18.00 di venerdì scorso, ha aggredito l’ex moglie per motivi legati all’affido del figlio minore. Refertata, ha riportato 10 giorni di prognosi per i traumi riportati. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato anche denunciato per lesioni personali.

E’ stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un romeno di 43 anni che, durante una lite per futili motivi, ha aggredito la compagna procurandole contusioni nella parte toracica e giudicata guaribile con 10 giorni di prognosi. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’uomo in carcere.

Ai Due Leoni invece, gli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato per evasione un uomo di 46 anni. Intervenuti in via Aragona per una lite tra coniugi, i poliziotti, hanno accertato che l’uomo, risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una località fuori provincia.