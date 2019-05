Picchia la compagna e ferisce il figlio neonato, era rientrato a casa ubriaco

E' tornato a casa ubriaco, ha picchiato la compagna ed il coinquilino per poi far cadere dalla culla il figlio neonato di appena due mesi, poi medicato in ospedale con un lieve trauma cranico. Per questo i Carabinieri hanno arrestato un giovane romeno di 26 anni, l'accusa è quella di "maltrattamenti in famiglia". E' accaduto nella zona dell'Idroscalo di Ostia.

Le violenze hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 4:00 della notte del 28 maggio quando il 26enne è tornato nella sua casa di via Aliscafi ubriaco. Il 26enne si scaglia contro la compagna, una donna romena di 34 anni. La minaccia e l'aggredisce. Interviene un secondo uomo, un cittadino egiziano di 33 anni coinquilino nella casa, ma viene aggredito anche lui.

Le violenze continuano, il 26enne spinge la moglie che sbatte contro la culla nella quale si trovava il bimbo di due mesi figlio della coppia. Il piccolo cade e sbatte poi la testa. Le urla provenienti dalla casa dell'Idroscalo intanto hanno allarmato i vicini che chiedono l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto intervengono quindi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia e l'ambulanza del 118 che prende in carico il neonato e lo trasporta all'ospedale Grassi di Ostia. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, il 26enne è stato poi associato nel carcere romano di Regina Coeli.