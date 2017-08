Picchia la convivente a va a trovarla in ospedale, 44enne in manette

L’aveva picchiata così forte da provocarne il ricovero. Non contento, poi, ubriaco, è andata a trovarla in ospedale. La vittima, una ragazza romena, era già stata ricoverata un anno fa, ma in quell’occasione agli agenti della Polizia di Stato, per paura, aveva raccontato di essere caduta accidentalmente, dalle scale. Questa volta, invece, ha trovato il coraggio e ha raccontato ai medici il suo calvario.

Aggressore in ospedale

Così, grazie alla segnalazione ricevuta dai sanitari del pronto soccorso, quando il responsabile dell’aggressione è arrivato in ospedale, ad accoglierlo, ha trovato gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti e del commissariato Porta Maggiore.

Maltrattamenti in famiglia

I poliziotti, bloccato l’uomo, si sono messi in contatto con i colleghi del commissariato San Basilio e, ricostruita l’intera vicenda, hanno proceduto all’arresto di un 44enne romeno. Dopo gli accertamenti del caso, è stato accompagnato in carcere. Dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria del reato di maltrattamenti in famiglia.