Ubriaco picchia la convivente e la manda all’ospedale, le violenze andavano avanti da due anni

Due anni di violenze. L’ultima aggressione nella giornata di martedì in un appartamento a Tor Bella Monaca. Sono stati poi i carabinieri della locale stazione ad arrestare un uomo di 46 anni per aver picchiato la sua convivente.

La donna, stanca delle vessazioni subite, che duravano da circa due anni, quando ieri è stata nuovamente picchiata dal suo uomo, in stato di ebrezza, non ci ha pensato due volte ed ha chiamato i Carabinieri.

Una volta intervenuti, in uno stabile di via Domenico Parasacchi, i militari hanno soccorso la donna, malmenata ripetutamente per futili motivi, che, trasportata presso il Policlino Casilino per le cure del caso, veniva giudicata affetta da “escoriazioni alle braccia ed ecchimosi al volto” con prognosi di 10 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo violento è stato arrestato dai Carabinieri di Tor Bella Monaca e condotto presso il Carcere di Roma Regina Coeli.