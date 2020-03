Uomo violento picchia la compagna durante una lite, era già stato denunciato

Ha picchiato la moglie costringendola alle cure dell'ospedale. Violenza domestica non nuova nell’appartamento di Pietralata dove nella serata del 10 marzo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 65 anni, italiano con precedenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della coppia dove hanno sorpreso l’uomo, dopo aver picchiato la compagna, una cittadina peruviana di 51 anni.

La donna, che presentava evidenti ecchimosi al volto, è stata subito soccorsa dal personale medico e portata al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini dove è stata medicata.

Da successivi accertamenti dei militari, è emerso che l’uomo si era già reso responsabile di episodi di violenza denunciati dalla compagna il 6 febbraio scorso presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria del Soccorso.

Dopo l’arrestato il 65enne è stato portato in carcere a Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.