Villa Ada, vittima del suo compagno: picchiata ripetutamente nella baracca che condividono

Erano anni che i due, senza fissa dimora, avevano trovato rifugio in una baracca nel parco pubblico di Villa Ada ma, dopo qualche anno di convivenza, l'uomo aveva iniziato a bere e a picchiare la compagna.

La compagna, ormai stanca delle ripetute aggressioni fisiche e morali subite e delle minacce di morte ricevute, vivendo in un continuo stato di ansia e paura per la propria incolumità, è quindi andata negli uffici della Polizia di Stato a sporgere denuncia.

Gli investigatori del commissariato Salario raccolte le dichiarazioni della vittima ed i certificati medici rilasciati dal Pronto Soccorso in diverse circostanze, in tre delle quali erano stati dati 40, 15 e 10 giorni di prognosi per le lesioni subite, hanno inviato tutto all'Autorità Giudiziaria che aveva disposto per il 41enne romeno il "divieto di dimora e di comunicazione e avvicinamento alla persona offesa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una provvedimento ignorato. La donna, infatti, continuava ad essere picchiata. E così, dopo l'ennesima denuncia, l'Autorità Giudiziaria ha poi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con il 41enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato Salario che lo hanno portato a Regina Coeli.