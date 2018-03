Acilia: violenza sulle donne, picchia la compagna e la manda in ospedale

Ancora violenza sulle donne. Questa volta è avvenuta ad Acilia dove, nella serata di ieri, i Carabinieri di Ostia sono intervenuti a seguito di una richiesta sul numero unico 112 che segnalava una lite in famiglia in un appartamento di via Serafino da Gorizia.

I Carabinieri hanno trovato la scena di un appartamento messo a soqquadro e di una giovane donna impaurita e ferita. Ad aggredirla il compagno con cui convive, un pregiudicato 40enne che vive in con lei anche grazie del beneficio degli arresti domiciliari.

Un episodio di violenza per "futili motivi", fanno saperer i militari. L'uomo è stato bloccato e, quindi, arrestato per "lesioni gravi e maltrattamenti", mentre la donna, a seguito delle numerose ferite riportate, è dovuta ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso dell’ospedale G.B.Grassi di Ostia.