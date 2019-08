Picchia l'anziana madre per ottenere i soldi per la cocaina: il padre fa arrestare il figlio

Stanco di vedere maltrattare la moglie da parte del figlio e non potendo impedirlo a causa della sua avanzata età, un anziano signore ha chiamato il NUE per chiedere aiuto.

Quando le pattuglie della Polizia di Stato sono arrivate nell'abitazione hanno trovato la donna, con lividi evidenti, accudita dal personale sanitario del 118 che l'ha portata in ospedale per le cure. Mentre gli agenti del commissariato Borgo sono rimasti nell'appartamento col marito dell'anziana ed il figlio, quelli del Reparto Volanti hanno seguito l'ambulanza.

I poliziotti hanno così saputo, sia dall'uomo ultraottantenne, che il figlio di 51 anni e ancora convivente con loro, per ottenere i soldi per comprare la cocaina picchiava abitualmente la madre facendola addirittura, qualche tempo fa, ricorrere ad un ricovero a causa delle lesioni procuratele.

In quest'ultima circostanza all'anziana sono stati dati 7 giorni di prognosi. Il 51enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato condotto a Regina Coeli.