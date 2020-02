Picchia l'anziana madre invalida, poi la minaccia di morte con un coltello

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, hanno proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli, nei confronti di un 49enne poiché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in danno della sua anziana madre, estorsione e porto abusivo di coltello.

La vittima, 86enne, gravemente invalida, ha raccontato agli inquirenti l’avvilente e dolorosa condizione di vita in cui da anni era costretta a vivere a causa delle abituali e continue violenze e vessazioni poste in essere nei suoi confronti dal figlio. In particolare, la donna ha raccontato delle insistenti richieste di denaro avanzate con prepotenza dal figlio, tossicodipendente, che, al rifiuto della stessa, era solito aggredirla danneggiando mobili e oggetti presenti in casa, sottraendole denaro contro la sua volontà.

L’anziana donna, molto malata, è titolare solo di una piccola pensione di poche centinaia di euro mensili che a mala pena riescono a coprire il costo dell’affitto dell’appartamento dove vive, suo malgrado, con il figlio.

Numerosissimi sono stati gli interventi delle Forze dell’Ordine presso l’abitazione dell’anziana donna e sempre su richiesta della stessa. In una di queste circostanze è stato persino rinvenuto e sequestrato un grosso coltello usato dall’arrestato per intimidire la povera donna.

Gli investigatori sono riusciti a rappresentare al magistrato inquirente un quadro di un rapporto filiale terribilmente violento, colmo di umiliazioni e prepotenze per l’anziana madre che, temendo per la propria incolumità, priva delle forze necessarie, ha subìto da sempre le condotte maltrattanti commesse dal figlio, peraltro in passato già condannato dal Tribunale di Tivoli per analoghi episodi commessi sempre ai danni della donna.

Fondamentali, per ricostruire la vicenda e per determinare le responsabilità dell’uomo, sono state le prove raccolte dagli investigatori dello stesso Commissariato di Tivoli.

Per questo motivo è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria l’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare in Carcere eseguita oggi.