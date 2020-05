Anziana madre picchiata dal figlio trovata in lacrime in strada

Picchiata dal figlio tra le mura domestiche dopo l’ennesima lite. La Polizia di Stato ha arrestato un romano 49enne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Quando gli agenti del commissariato Esposizione sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna, 77enne, ad attenderli in strada, terrorizzata ed impaurita mentre, dall’abitazione, si udivano chiaramente le urla del figlio intento a devastare la casa.

E’ stata la stessa madre a raccontare agli investigatori le continue vessazioni ed i maltrattamenti sia fisici che verbali, che, per mancanza di coraggio non aveva mai denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ira del figlio violento non si è placata neanche alla vista degli agenti, saliti in casa in compagnia della vittima per controllare la situazione. Alla vista di quest’ultima l’uomo, sotto l’evidente effetto di alcol, ha tentato di aggredirla nuovamente ma è stato subito bloccato ed arrestato.