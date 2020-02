Anni di violenze per i soldi della pensione: così una donna ha denunciato e fatto arrestare suo figlio

Dava mensilmente tutta la pensione al figlio che, per anni, l'ha minacciata e picchiata. Lei, un'anziana, all'ennesimo episodio di violenza, si è però rivolta alla Polizia di Stato.

Nella tarda mattinata di ieri, il 49enne ha aggredito per l'ultima volta l'anziana madre colpevole, a suo dire, di avergli urlato la sua rabbia per i tanti soldi che l'uomo le ha estorto quotidianamente.

La donna è riuscita a sottrarsi alla violenza del figlio, ha chiamato una familiare, ed insieme si sono rifugiate nel commissariato di Frascati. Gli agenti hanno raccolto lo sfogo dell'anziana che, in denuncia, ha raccontato, non solo l'ultimo episodio di violenza, ma anche tutti quelli avvenuti negli ultimi anni e la disperazione di non riuscire più ad arrivare con la pensione a fine mese.

I poliziotti hanno arrestato il 49enne mentre si nascondeva maldestramente nelle sua camera da letto. E' stato poi portato presso il carcere di Velletri a disposizione della Magistratura.