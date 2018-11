Piazzale Spadolini: secondo giorno di sgombero, identificate 45 persone dalla Questura

Secondo giorno di sgombero a Piazzale Spadolini dove avevano trovato riparo persone allontanate dal presidio Baobab di piazzale Maslax sgomberato. Ieri il primo blitz della Polizia Locale a pochi metri dalla stazione Tiburtina. Oggi il secondo.

Nelle prime ore della mattinata, personale della Polizia di Stato è intervenuto identificando 45 persone, cittadini extracomunitari e due italiani, sgomberati nei giorni scorsi dall'ex presidio Baobab.

Sottoposti a controlli, 29 sono risultati regolari e 14 sono stati accompagnati presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, ove la loro posizione sul territorio nazionale è al vaglio degli inquirenti. Al termine delle operazioni, l'area è stata liberata e sanificata. "Gli agenti non ci hanno permesso di avvicinarci", hanno detto i volontari del Boabab Expirience.

Il Comune aveva trovato soluzione per oltre 130 persone, accolte in diverse strutture di Roma. Tuttavia ci sono ancora molte le persone costrette a dormire in strada alle quali i volontari forniscono cibo e coperte. Una guerra dei numeri che ha suscitato polemiche.