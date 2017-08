Piazzale Flaminio, si rifiutano di dargli da bere: picchia i dipendenti di un alimentari

Ha aggredito alcuni lavoratori di un alimentari che si erano rifiutati di dargli da bere, e poi, una volta fuori, aveva iniziato a minacciare i passanti.

E' successo a piazzale Flaiminio. Sul posto una pattuglia del II gruppo Parioli, di presidio fisso in piazza, ha evitato che il gesto potesse avere conseguenze più gravi: la persona, alla vista degli agenti, ha prima provato ad allontanarsi per poi tentare di colpire un operatore per sottrarsi al controllo.

L’uomo, un cittadino cingalese di 49 anni, è stato portato al centro di foto-segnalamento della Questura di Roma perché privo dei documenti di riconoscimento: sono emersi numerosi precedenti penali a suo carico per reati specifici ed è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamenti.