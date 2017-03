Piazza Vittorio, prende a calci e pugni un fotoreporter: 32enne in manette

Aggredisce con calci e pugni un fotoreporter freelance che stava scattando immagini dei giardini. Siamo a piazza Vittorio, cuore dell'Esquilino. Ieri intorno a mezzogiorno i carabinieri della stazione Roma San Pietro sono intervenuti per fermare un 32enne afghano mentre si scagliava contro un giornalista, forse per timore di un altro servizio contro sporcizia e degrado che imperversano nell'area. All'uomo sono stati contestati i reati di violenza privata e lesioni personali. La vittima dell'aggressione non ha avuto bisogno di cure mediche in ospedale. Il 32enne è stato arrestato.