Scippata, si aggrappa al braccio del ladro e viene trascina a terra per metri

E' stata scippata e trascinata in terra per alcuni metri mentre stava camminando in piazza Vittorio Emanuele II. Vittima una donna di 53 anni rapinata da un cittadino cubano di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, poi arrestato dai Carabinieri della Stazione di piazza Dante.

Il malvivente si è avvicinato alla vittima mentre stava camminando in strada e, atteso il momento propizio, l'ha strattonata violentemente nel tentativo di impossessarsi della collana d’oro.

La vittima si è opposta energicamente al furto, aggrappandosi al braccio dello scippatore che l'ha trascinata al suolo per alcuni metri, attirando l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri, in transito proprio in quel momento, che è immediatamente intervenuta bloccando il 27enne.

La collana è stata recuperata e restituita alla vittima mentre l'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove è trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere dell'accusa di rapina.