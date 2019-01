Trastevere, tre ragazzini aggrediscono coppia di fidanzati: alla donna un pugno per rubarle l'orologio

A lei hanno sferrato un pugno per strapparle l'orologio dal polso. Poi hanno tentato, invano, la fuga. Tre ragazzini, due 17enni romani e un 19enne colombiano, hanno aggredito una coppia di fidanzati in piazza Trilussa, a Trastevere.

Mentre il colombiano tratteneva il compagno della vittima, uno dei due 17enni, per vincere la resistenza della donna, l’ha colpita con un pugno al volto, fortunatamente senza provocarle lesioni gravi. A quel punto i malfattori hanno abbandonato la zona fuggendo a piedi e, con loro, anche un terzo complice, rimasto in posizione defilata per tenere d’occhio la strada.

I Carabinieri, grazie alla preziosa collaborazione delle vittime, sono riusciti a bloccare i tre adolescenti in via del Moro. Il romano ed il colombiano sono stati arrestati mentre il loro palo - anch’egli romano, 17enne e incensurato - è stato denunciato a piede libero.