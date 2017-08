Miracolo delle neve a piazza Santa Maria Maggiore: strade chiuse e bus deviati

Questa sera, dalle 20.30, in piazza Santa Maria Maggiore si celebrerà il tradizionale "Miracolo della neve". Saranno chiuse al traffico, fino alle 24 circa, piazza Santa Maria Maggiore, via dell'Esquilino, via Liberiana, via Carlo Alberto e via Merulana (da piazza Santa Maria Maggiore a largo Brancaccio). Saranno deviate anche le linee bus.

La rievocazione storica è una delle tradizioni ormai consilidate dell'agosto romano. Dal 1983, nella serata del 5 agosto, davanti alla grande Basilica, prende vita uno straordinario spettacolo: scenografie stellari, giochi e teatri di luce, proiezioni di immagin e fluorescenza lunare nella piazza. Le statue della facciata della basilica illuminate da astrobì ruoteranno nell’incanto e nella suggestione scenica del prodigio, circondate da musiche classiche.

Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore: storia e programma