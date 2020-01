Piazza Navona, ladro di monetine nella fontana: 710 euro di multa

È stata una pattuglia della Polizia Locale, durante il servizio contrasto dell'abusivismo commerciale nella zona, a fermare un romeno di 61 anni, nella fontana del Moro di piazza Navona, mentre era intento a prelevare le monetine presenti sul fondo della vasca.



Gli agenti del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) hanno bloccato l'uomo nel primo pomeriggio di oggi e posto sotto sequestro il bastone approntato per prendere le monete. Il sessantunenne è stato denunciato e nei suoi confronti sono state applicate anche le misure previste dal Regolamento di Polizia Urbana: sanzioni per un totale di 710 euro e ordine di allontanamento.



Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale presso di Centro di fotosegnalamento del Comando Generale della Polizia Locale.