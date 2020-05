Piazza Navona, aggredisce i passanti con urla e sputi

Ha aggredito i passanti con urla e sputi quando è stato fermato da una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di Piazza Navona. Protagonista della vicenda un romeno 44enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, l’uomo ha proseguito con comportamenti aggressivi, minacciando e tentando di colpire gli agenti ed alcuni cittadini che nel frattempo si erano avvicinati: il 44enne è stato bloccato e condotto presso la sede di via della Greca dove è stato posto in stato di arresto per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale , oltreché per molestie nei confronti dei passanti. Questa mattina il processo con rito per direttissima, con arresto convalidato dall'Autorità Giudiziaria.