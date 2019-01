Lazio: festa per i 119 anni, tensione con la polizia e cori contro i carabinieri

Fumogeni, fuochi d’artificio e cori. Ma anche tensione con la polizia e insulti rivolti ai carabinieri. La festa per i 119 anni di vita della Lazio, a piazza della Libertà, nel quartiere Prati di Roma, è stata macchiata da alcuni individui.

Circa 2000 i presenti che hanno celebrato l’anniversario del club biancoceleste, fondato il 9 gennaio del 1900. A un certo punto, però, la situazione da festa si è mutata in tensione quando la polizia ha agito con un paio di cariche di alleggerimento. Alcuni hanno urlato contro i carabinieri, probabilmente alludendo ai fatti di Trastevere (qui la notizia).

Quest’anno l’evento è stato caratterizzato dalla presenza a sorpresa di Claudio Lotito.

“Gli auguri che faccio alla Lazio è che riacquisti quel ruolo importante e trainante. La società non ha interesse ad essere indebolita o rafforzata in questo momento. Quello che sarà possibile fare sul mercato in relazione, sarà fatto. Anche i tifosi devono essere uniti per poter raggiungere quello che noi ci siamo prefissati”.